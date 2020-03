Ultim’ora – Barcellona-Napoli a rischio porte chiuse

Ultim’ora – Il caos coronavirus arriva anche in Spagna. Il ministro della salute spagnolo ha annunciato che alcune partite di Champions League ed Europa League verranno giocate a porte chiuse, tra cui quelle della settimana prossima.

Ultim’ora – A rischio porte chiuse la partita di Champions League tra Barcellona e Napoli in programma per il 18 marzo

Stando a quanto scritto dal portale onefootball.com, Valencia-Atalanta e Getafe-Inter si giocheranno infatti senza tifosi allo stadio, ed è a rischio anche la partita di Champions League tra Barcellona e Napoli in programma per il 18 marzo. Una decisione definitiva, comunque, verrà presa in un secondo momento.

Il governo spagnolo ha così deciso di non permettere ai tifosi di poter seguire la partita dallo stadio. L’Europa inizia a doversi confrontare con l’emergenza coronavirus in maniera seria.

