Ultim’ora – Juventus-Milan a porte chiuse, riunione in corso

Si fa largo l’ipotesi di giocare senza pubblico

Come riportato da Repubblica.it, si fa sempre più vicina l’ipotesi di disputare il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan a porte chiuse. Il capo della comunicazione del club bianconero, ha confermato che al momento è in corso a Torino una riunione a cui partecipano le massime autorità cittadine e parte della dirigenza bianconera. La voce della possibile chiusura dell’Allianz Stadium si è resa diffusa timidamente nel primo pomeriggio, ma nessuno delle parti in causa aveva confermato tale ipotesi. Ora invece, quella che era solo un ipotesi potrebbe essere già cinfermata in serta. Il Governo invece sta valutando l’ipotesi di chiudere tutti gli stadi, in modo da poter evitare ulteriori contagi e salvaguardare la salute pubblica.

