Juventus, Ziliani: “Non solo -15, ci saranno altre penalizzazioni”

Il giornalista Paolo Ziliani si è nuovamente soffermato sull’inchiesta che ha colpito la Juventus, parlando di altre penalizzazioni.

Paolo Ziliani torna a parlare della Juventus, in particolare delle penalizzazioni a cui potrebbe andare incontro il club. Secondo il giornalista dunque i la penalizzazione avvenuta in classifica non sarebbe l’unica punizione nei confronti della Società bianconera.

Ecco quanto si legge sull’account Twitter del giornalista:

“La Juventus 2023-24 si troverà quindi nella situazione, anche ammesso di aver conservato il posto in A, di non poter più corrispondere gli stipendi da 5-6-7 milioni e oltre di Pogba, Vlahovic, Di Maria, Chiesa, Bremer, Paredes, Rabiot, Szczesny e altri. Al contempo, con la prospettiva di sparire dall’Europa per almeno 5 anni nessun campione vorrà rimanere. Potrebbe farlo Danilo come fecero Buffon e Del Piero nel 2006, forse Locatelli se ben motivato ma si ripartirebbe da Perin, Miretti, Fagioli, forse Kean ecc. Va detto che la stragrande maggioranza dei giocatori incorrerà a breve in una squalifica di un mese e in salate multe per aver aderito alla manovra-stipendi targata Agnelli-Chiellini. Le garanzie avute si sono rivelate un boomerang, i rapporti ne risentiranno.”

