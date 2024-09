la Repubblica – Esonero di De Rossi fa discutere: pesa il caso Dybala

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’esonero di Daniele De Rossi. Sono stati svelati alcuni retroscena inerenti alla questione: a pesare sarebbero state anche le dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti qualche giorno fa. L’ex capitano della Roma, avrebbe definito Daniele “un parafulmine”, frase ispirata da lui stesso. È questo che ha contestato all’allenatore, prima ancora dei risultati deludenti dei giallorossi.

A pesare sull’esonero, è stata anche la gestione sui casi Zalewski, ma in modo particolare quello di Paulo Dybala con DDR: “che nelle scorse settimane ha presentato le dimissioni, poi respinte. La richiesta è di non far giocare il campione argentino per più di 14 partite, in modo da non far scattare il rinnovo automatico del contratto”.

