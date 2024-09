La Gazzetta dello Sport – Meret, il rinnovo è sicuro: a breve l’incontro fra le parti

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Alex Meret. Le parti si rivedranno in autunno, dopo svariati approcci estivi, per capire la fattibilità dell’affare, nelle prossime settimane si deciderà per il prolungamento di contratto. Quello attuale è in scadenza nel 2025, quindi tra un anno: “Alex ha più argomenti per ottenere il giusto riconoscimento: la rivoluzione contiana ha galvanizzato anche lui, ora più che mai al centro del progetto”. Lo stesso Giovanni Manna aveva confermato il rinnovo del portiere.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

