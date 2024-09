L’allenatore azzurro ricorda Totò Schillaci, scomparso in giornata

mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Totò Schillaci. Anche il suo ex compagno di squadra Antonio Conte ha voluto dedicare un messaggio di cordoglio per l’indimenticabile protagonista di Italia 90. Infatti l’allenatore del Napoli lo ha ricordato con una foto su Instagram che ritrae i due insieme con la maglia della Juventus, e ha scritto “Ciao Totò“, con un cuore.