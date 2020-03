Canovi: ”Il Napoli ha preso Petagna ma Milik è superiore”

Canovi: s econdo me il Napoli non vuole perdere Milik, ma purtroppo i contratti si devono rinnovare prima. Gattuso? Rischiano che trovi collocazioni anche piazze con contratti più vantaggiosi

Dario Canovi ha parlato dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. per parlare -tra l’altro- anche del Napoli, di Gattuso, Petagna e Milik.

Queste le parole del procuratore:

Che ne pensi del caos Serie A sui rinvii?

“Siamo tutti d’accordo nel dire che bisogna prima pensare alla salute di tutti. Resta il fatto che la questione è stata gestita in maniera ridicola, il caso è stato trattato in modo superficiale. Il calcio italiano ha dimostrato ancora una volta perché sta decadendo. Deve decidere il Governo queste questioni, non la Lega di Serie A. E’ una cosa folle pensare a fare a porte aperte lunedì Juve-Inter. Era il presidente della Lega che lo aveva suggerito. Pensava che le porte chiuse davano una brutta immagine del calcio italiano all’estero. Deve prendere in mano al questione il Governo”.

Napoli: Mertens ha rinnovato, c’è in ballo anche quello di Milik? E gli altri?

“Secondo me non vuole perdere Milik, ma purtroppo i contratti si devono rinnovare prima, non ad un anno e mezzo dalla fine. O lo firmi adesso o non lo firmi più. Io lo terrei, ma bisogna vedere se pensano ad altri. Hanno preso Petagna, ma ,con tutto il rispetto, Milik è superiore”.

Napoli, rinnova Gattuso?

“Rischiano che trovi collocazioni anche piazze con contratti più vantaggiosi. Il Milan, grazie a lui, è arrivato in Europa League. E non aveva una squadra forte come quella di quest’anno. E’ una follia poterlo mettere in discussione”. Conclude Canovi.

