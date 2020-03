Ora è ufficiale. Juventus-Milan è stata rinviata!

La decisione dopo la riunione in prefettura

Il ritorno della semifinale di coppa Italia tra Juventus e Milan è stata rinviata. La decisione è stata presa dopo una lunga riunione in prefettura a Torino, alla quale hanno partecipato le istituzioni cittadine e la dirigenza bianconera. Come riportato da La Stampa, non si giocherà nemmeno a porte chiuse secondo le ultime prescrizioni che le autorità istituzionali hanno preso a causa dell’emergenza Coronavirus. Adesso resta da valutare come la lega calcio abbia intenzione di gestire il calendario, che ha già scatenato numerose polemiche nelle ultime settimane.

