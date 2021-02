Costacurta: “Ecco perché Gattuso è arrabbiato con i giocatori del Napoli”

Alessandro Costacurta, opinionista di Sky Sport, racconta un retroscena che riguarda Gattuso ed i giocatori del Napoli.

L’ex giocatore del Milan Alessandro Costacurta ha parlato del suo ex collega Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport. In particolare l’opinionista si concentra sulla gara di andata di Europa League del Napoli contro il Granada ed afferma che il tecnico azzurro è rimasto male dal comportamento dei giocatori.

“Gattuso si aspettava qualcosa in più dai suoi giocatori in Spagna. Il Granada è riuscito a portare a casa solo una Copa del Rey vincendo contro una squadra di terza categoria. Rino avrebbe voluto qualcosa di diverso dai suoi: voleva quella reazione che aveva lui quando scendeva in campo. Inoltre Gattuso non si è mai lamentato delle tante assenze a cui deve far fronte e ciò è da apprezzare.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Per Napoli-Benevento è stato designato l’arbitro Abisso

Duka: ” Infattibile Reja al posto di Gattuso, non potrebbe perché…”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La figlia di Ornella Muti ricorda il compagno morto un anno fa: “L’ultima volta mano nella mano”