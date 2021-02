Napoli, De Laurentiis avrebbe chiesto a Benitez un ritorno immediato

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta che Aurelio De Laurentiis ha proposto a Rafa Benitez di tornare sulla panchina del Napoli.

La Gazzetta dello Sport riporta una notizia che riguarda il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’ex allenatore azzurro Rafa Benitez. Secondo il quotidiano De Laurentiis ha invitato lo spagnolo a tornare a Napoli, ma Benitez non ha ancora dato una risposta.

“Che il Presidente si stia sentendo con Rafa Benitez non è una novità. I due stanno discutendo parecchio in questi giorni. De Laurentiis gli ha chiesto di fare uno sforzo e di accettare la sua proposta che ne prevede l’immediato ritorno in panchina. Ma l’allenatore spagnolo continua a riflettere sull’opportunità di subentrare, che lui non gradisce. Il Napoli è in caduta libera, è a un passo dall’eliminazione in Europa e prima che si tocchi il fondo, il presidente vuole provare a risalire, l’obiettivo Champions League è ancora alla portata, il quarto posto è a 4 punti e c’è la partita con la Juve da giocare.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Costacurta: “Ecco perché Gattuso è arrabbiato con i giocatori del Napoli”

UFFICIALE – Per Napoli-Benevento è stato designato l’arbitro Abisso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La figlia di Ornella Muti ricorda il compagno morto un anno fa: “L’ultima volta mano nella mano”