UFFICIALE – Torino-Sassuolo è stata rinviata, si giocherà il 17 marzo

La gara tra Torino e Sassuolo prevista per domani è stata rinviata al prossimo 17 marzo.

La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato il rinvio di Torino-Sassuolo, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. La gara era in programma per domani sera alle 20:45 ma a causa dei numerosi casi Covid all’interno del club granata, la gara è stata posticipata al 17 marzo.

Ecco quanto riporta il comunicato ufficiale:

“Il Presidente della Lega Nazionale di Serie A dispone il rinvio a mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 15, della gara Torino-Sassuolo, programmata inizialmente per il giorno 26 febbraio alle ore 20:45 e valida per la 5° giornata di ritorno di Serie A.”

