Amadeus: “Napoli primo ma la mia Inter l’ha battuto”

Amadues sul Napoli capolista

Siparietto nel corso del Festival di Sanremo tra Amadeus e Mario di Leva, giovane attore napoletano della fiction “Resta con me”. L’attore ha regalato una maglia del Napoli al conduttore, il quale l’ha accettata rinfraziandolo.

Queste le sue parole:

“L’accetto volentieri perché come sapete sono innamorato di Napoli avendo una moglie napoletana. Ho fatto anche il militare a San Giorgio a Cremano nel 1984, l’anno che il Napoli acquistò Maradona. Devo dire che state facendo un campionato bellissimo, ma sapete che la mia squadra è l’Inter. Il Napoli è meritamente in testa, ma posso vantarmi che la mia squadra è stata l’unica a batterlo? Me lo concedi?”.

Arriva poi la risposta di Mario di Leva: “Posso dire una cosa, ma a -13 fa freddo?“

Fonte foto: Twitter @Raiofficialnews

