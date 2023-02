Ziliani attacca: “Il ricorso della Juventus verrà respinto, ma hanno paura a dirlo”

Ziliani attacca la stampa italiana sul caso Juventus

Paolo Ziliani torna nuovamente a parlare di quanto sta succedendo in merito al caso Juventus, attraverso il suo account Twitter ufficiale ha messo in evidenza il comportamento di una parte della stampa italiana. Ecco il tweet:

“La Juventus dovrà fare i conti con i bilanci, e non potrà permettersi più le perdite delle ultime stagioni. Dunque, le campagne acquisti stratosferiche, degli ultimi anni e dell’ultima gestione Agnelli, non saranno replicabili, servirà una politica diversa, come quella attuata con successo nel settore giovanile. Molto dipenderà anche dallo sviluppo delle inchieste. Ci sono 14.000 pagine di una Procura che raccontano prove alla mano i gravi, ripetuti, vergognosi illeciti commessi dalla Juventus, attesa ora da svariati processi. La stampa italiana che fa? Scende in campo a difesa del club che ha falsato i campionati. Non giustizia, impunità”.

