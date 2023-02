Il Messaggero – Sarri, il retroscena: puntava a Giuntoli come ds della Lazio.

Secondo le testimonianze del quotidiano, Maurizio Sarri non avrebbe mai dimenticato il ruolo fondamentale di Cristiano Giuntoli. Difatti, secondo le testimonianze lo avrebbe fortemente voluto alla Lazio.

La società biancoceleste aveva tutta l’intenzione di fare un investimento importante a giugno, ma nonostante le richieste del tecnico, ovvero di far approdare un vice Immobile, la dirigenza non ha voluto investire sul campo. Ad oggi il ds Igli Tare, starebbe trattando il rinnovo, mentre Sarri non sarebbe ancora del tutto certo della sua permanenza, vista la presenza dell’attuale dirigente, con il quale sembrerebbe non avere un particolare feeling. Il rapporto poco affiatato, portò Sarri a fare una richiesta importante alla Lazio circa un anno fa: indicò a Lotito il nome di Cristiano Giuntoli, attualmente al Napoli, come ds sottolineando che lui fosse in grado di capire il suo gioco e condividere le sue vedute.

