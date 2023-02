Vicario nel mirino del Napoli: “Futuro? Ora penso alla salvezza dell’Empoli”

Il quotidiano ha intervistato il portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, il quale ha parlato del suo percorso fino ad oggi: “Vado estremamente fiero e orgoglioso del mio percorso. Ho scalato tutti i gradini che mi hanno permesso di essere quello che sono adesso. Una forza imprescindibile da cui non posso staccarmi. Ero dietro Meret nell’unico anno nelle giovanili dell’Udinese, nella Primavera. Sono stato secondo di Audero a Venezia e di Cragno a Cagliari.

Futuro? E’ tutto da scrivere. Però adesso c’è una salvezza da conquistare a cominciare da sabato con lo Spezia. L’obiettivo è fondamentale per noi e per il club. Non sarei il Vicario di oggi senza tutto quello che mi ha dato l’Empoli”.

Fonte foto: Instagram @guglielmovicario

