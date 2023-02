Il Roma – Caiazza: “Santoriello-Juve, può averli costretti a fare plusvalenze fittizie?”.

Il giornalista Salvatore Caiazza ironizza sulla situazione della Juventus: “Ma vuoi vedere che la fde calcistica del pm Santoriello ha costretto la Juventus a fare le plusvalenze fittizie per mettere a posto i bilanci? Non si era mai visto prima uno schieramento mediatico così compatto a favore di un club per evitare che possa finire in Serie B e non avere indietro i quindici punti che la Corte Federale d’Appello gli ha tolto per aver creato un vero e proprio sistema per aggiustare i conti. Invece di evidenziare che ci sono troppe prove provate del malaffare, in tanti stanno cavalcando l’onda e far passare il messaggio che c’è un complotto contro la Signora”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cassano: “Capolavoro Spalletti, Napoli la squadra più bella d’Europa”

Cruciani: “Gli italiani sono antijuventini, troppo odio e malafede”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Ndrangheta, catturato a Bali il latitante Strangio