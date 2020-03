Serie A, si va verso la sospensione fino al 3 aprile

La Serie A si fermerà. Come riporta La Gazzetta dello Sport odierna, dopo il cortocircuito da ieri tra il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e la Lega Calcio poco prima di Parma-SPAL, l’impressione è infatti quella che la sospensione del campionato fino al 3 aprile sia ormai diventata inevitabile.

L’ufficialità, con ogni probabilità, arriverà nel Consiglio Federale straordinario in programma domani, con una decisione che produrrà due punti interrogativi anche per Inter-Getafe eJuve-Lione, le prossime due gare casalinghe delle italiane in Europa. “Porte chiuse? Campo neutro all’estero? Il pallino passerà all’UEFA”, si domanda la rosea. Perché di certo, in questo momento, c’è solamente il clima di grande incertezza

