Di Marzio sul Coronavirus: “Basta comportamenti irresponsabili, dobbiamo stare attenti tutti!”

Di Marzio: adesso la priorità è restare in casa e combattere il Coronavirus, basta con i comportamenti irresponsabili

Gianni Di Marzio parla a Marte Sport Live dell’emergenza Coronavirus e di altri argomenti relativi al Napoli.

Queste le sue parole:

SU BOGA

“Boga l’ho suggerito io a De Zerbi perché lo avevo visto in Inghilterra. Ho conosciuto la famiglia. Lo ha trasformato come ha fatto con Caputo e Locatelli. Boga al Napoli? Andrebbe in contrasto con Insigne perché fa la differenza giocando largo a sinistra”.

DI MARZIO SU MERTENS

”Mertens? Non credo ci saranno problemi sul rinnovo, poteva andare altrove. Lo hanno cercato al Monaco, ma anche l’Inter. Ha imparato a fare il centravanti ed è decisivo”.

SUL CORONAVIRUS

Adesso la priorità è restare in casa e combattere il Coronavirus, basta con i comportamenti irresponsabili. Voglio ribadire il mio appello, dobbiamo stare attenti tutti”. Conclude Di Marzio.

