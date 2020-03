Insigne:”Tifiamo tutti insieme per una sola squadra” [VIDEO]

Il messaggio del capitano azzurro tramite social

Lorenzo Insigne, tramite l’account ufficiale Twitter del Calcio Napoli, ha inviato un messaggio a tutti i tifosi incitandoli ad essere uniti e a supportare chi in questo momento così difficile continua il suo lavoro. Il messaggio è rivolto a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che svolgono il loro lavoro cercando di salvare quante più vite è possibile in queste settiamane drammatiche. “In attesa di tornare ad abbracciarci sugli spalti, adesso tifiamo tutti insieme per una sola squadra, quella dei Medici, degli Infermieri e di Cittadini di tutta Italia. We Are One Team! Forza!”. Messaggio al quale ci uniamo anche noi della redazione di forzAzzurri.net.

Ecco il video:

In attesa di tornare ad abbracciarci sugli spalti, adesso tifiamo tutti insieme per una sola squadra, quella dei Medici, degli Infermieri e di Cittadini di tutta Italia.

We Are One Team! Forza!#WeAreOneTeam #IoRestoACasa 🤝 @SerieA @MinisteroSalute @DPCgov pic.twitter.com/7W08HYQBpF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 17, 2020

