UEFA:”Champions ed Europa League nel weekend”

La possibilità per chiudere le competizioni

La UEFA attraverso il suo sito ufficiale, ha diramato un comunicato che spiega come le due competizioni possano svolgersi durante il fine settimana. Ecco quanto riportato:

“Un impegno a completare tutte le competizioni nazionali ed europee per club entro la fine dell’attuale stagione sportiva, ossia al più tardi il 30 giugno 2020, qualora la situazione migliorasse e riprendendo a giocare fosse sufficientemente adeguata e prudente.Possibili limitazioni o cadute degli attuali slot di calendario esclusivi, che potrebbero comportare la pianificazione delle partite di campionato nazionali a metà settimana e la programmazione delle partite delle competizioni UEFA per club nei fine settimana.

Eventuali adattamenti dei turni di qualificazione della UEFA Champions League 2020/21 e della UEFA Europa League in caso di completamento tardivo della stagione sportiva 2019/20, ossia dopo il 30 giugno 2020″.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne:”Tifiamo tutti insieme per una sola squadra” [VIDEO]

Del Genio:”Jovic fortissimo! Lozano via in prestito”

Juventus, Matuidi positivo al coronavirus

Il Napoli su Castrovilli, asta con l’Inter

Ufficiale, Mondiale per club rinviato a data da destinarsi

Sky – Canali e contenuti gratis fino al 3 aprile

Slittamento dell’Europeo, priorità al campionato e mercato del Napoli a Radio Punto Nuovo

Kiss Kiss Napoli – “…e tu non devi mollare!” domani alle 13, un flash-mob tutto azzurro

Meret tra guai fisici, rinnovo e rumors da Milano

UFFICIALE – Euro2020 slittato al 2021: si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio

ULTIM’ORA Sky – Finali Champions ed Europa League: decise le date!

Cannella: “Al Napoli serve un attaccante con un un profilo alla Belotti”

CONTENUTI EXTRA

Morti 2 dipendenti Poste nel bergamasco

Coronavirus: ecco il nuovo modulo da scaricare, dichiarare la non positività