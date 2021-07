Serie A: c’è insoddisfazione per la riapertura degli stadi al 50%

I presidenti di Serie A speravano in una riapertura totale ai vaccinati e detentori del green pass

Tuttomercatoweb riporta le ultime sull’Assemblea di ieri. La Lega calcio e i club di Serie A puntavano alla riapertura totale degli stadi per i detentori del green pass, ma così non è stato. Dal Governo infatti è arrivato il via libera soltanto per il 50% della capienza degli impianti all’aperto per i tifosi in possesso del Green Pass. La Lega e le società di A si dicono molto insoddisfatte e confermano la volontà di proseguire il dialogo con l’esecutivo.

