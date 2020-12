Napoli, Petagna: “E’ stata una bellissima giornata per me. Ringrazio i miei genitori…”

Andrea Petagna, autore del gol del 2-1 contro la Sampdoria che ha regalato i 3 punti al Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky

Andrea Petagna, attaccante del Napoli e match-winner contro i blucerchiati, è intervenuto in diretta su Sky Sport al termine della gara vinta di misura (2-1) contro la Sampdoria di Ranieri. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di ForzAzzurri:

“E’ una giornata meravigliosa per me. Vorrei ringraziare tutti, soprattutto i miei genitori. Non ho trascorso bei momenti in passato; quando sono uscito dalle giovanili del del Milan e sono andato alla Samp, poi in Serie B, ci sono stati dei momenti complicati in cui ho pensato di smettere. Se gioco ancora è anche merito loro”.

L’abbraccio con Gattuso? “Aveva pronosticato un mio gol prima della gara. Grazie a lui sto migliorando molto, gioco in una maniera diversa”.

Ti senti pronto ad essere l’attaccante del Napoli soprattutto con l’assenza di Osimhen? “Victor è molto forte e ci sta mancando tantissimo. In questa squadra non c’è bisogno di arretrare per giocare la palla, ci sono giocatori fenomenali a fare questo. Io devo attaccare di più la profondità, stare in area e farmi trovare sempre pronto”.

Sei entrato benissimo in partita. Non è scontato che ciò accada. Complimenti “Dobbiamo entrare sempre al massimo, altrimenti il mister ci mangia nello spogliatoio. Qui siamo tutti bravi; questo ci fa migliorare e ci fa impegnare moltissimo in allenamento”.

