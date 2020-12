Top & Flop – Napoli-Sampdoria, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Napoli-Sampdoria

Primo Tempo

Al Diego Armando Maradona, il Napoli affronta una Sampsoria reduce dalla scaonfitta casalinga contro il Milan. I blucerchiati si schierano con le linee molto compatte, chiudendo gli spazi agli azzurri. Dopo un avvio molto tattico, la Samp al minuto numero 20 va in vantaggio con Jankto che in contropiede trafigge Meret. Il Napoli non riesce a reagire, manovra lenta e prevedibile. La prima occasione per gli azzurri arriva dagli sviluppi di un cross di Ghoulam, Mertens gira verso la porta ma Audero respinge. In chiusura di primo tempo, il belga serve Insigne che va al tiro ma il portiere della Samp è ancora attento.

Secondo Tempo

Ad inizio della ripresa, Gattuso lancia Lozano e Petagna. Il tecnico azzurro, ridisegna la sua squadra e risultati non tardano ad arrivare. Insigne recupera palla al limite dell’area, serve Mertens che con un cross al centro pesca Lozano che di testa va in goal. Pareggio del Napoli. Subito dopo, ancora il Chuky protagonista che dal limite colpisce il palo. Al 67°, ancora il messicano che supera Augello, pescando Petagna che di testa firma il vnataggio. La Samp, stordita dalla doppia rete subita, non reagisce favorendo la gestione della gara da parte del Napoli. Finisce così, il Napoli supera per 2-1 la Sampdoria.

Top – Lozano

Con il suo ingresso spacca la partita, devastante sul suo lato di competenza. Firma il goal del pareggio, servendo poi l’assist a Petagna per il vantaggio azzurro. Tiene in appresione la Samp dal suo lato, facendosi notare anche per la qualità dei recuperi difensivi.

Flop – Di Lorenzo

Il laterale azzurro, continua il suo periodo negativo. Il goal della Sampdoria, nasce dal suo lato dove lascia spazio a Jankto in campo aperto. Momento non felicissimo per Di Lorenzo, che forse avrebbe bisogno anche di tirare il fiato.

Elio Di Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Sampdoria, statistiche del primo tempo: azzurri possesso palla, ma senza concretizzare

FOTO – Sampdoria, patch sulla maglia in onore della prima di Serie A allo stadio ‘Diego Armando Maradona’

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 14 Dicembre 2020 a cura di Artemis