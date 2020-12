Napoli-Sampdoria, buona la prima in Serie A allo Stadi Diego Armando Maradona

Napoli-Sampdoria, prima partita in Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona

Napoli e Sampdoria si sfidano per la undicesima di Serie A.

Il primo quarto d’ora scivola via con occasioni da ambo le parti. Per il Napoli è Zielinski ad impensierire Audero, due volte, dalla distanza; per la Sampdoria gol sfiorato su calcio d’angolo, salva Ghoulam in mezzo a tre maglie nere. Il Napoli tiene facilmente il pallino del gioco ma fa fatica a trovare spazi negli ultimi 30 metri a causa della densità difensiva della squadra di Ranieri. Gestisce male la fase difensiva su una ripartenza degli ospiti che riescono a lanciare Yankto a tu per tu con Meret che, indeciso sull’uscita, subisce il gol del vantaggio blucerchiato. La reazione del Napoli è impalpabile ma gli azzurri attaccano con lo stesso dettame tattico.

Nulla da fare per il Napoli per vie centrali, l’azione viene sviluppata principalmente sull’out di sinistra ed è proprio da una palla messa in mezzo da Insigne trova la deviazione di testa Mertens ma non ci sono altri compagni a ribattere la respinta di Audero. Su supera sul finale di primo tempo l’estremo difensore della Sampdoria su un buon tiro dalla distanza di Insigne.

Secondo tempo

Si riparte con Lozano e Petagna al posto di Fabian Ruiz e Politano. La vivacità del messicano cambia il volte del match ed è proprio il chucky e rimettere la palla al centro trovando il pareggio di testa raccogliendo un delizioso cross di sinistro di Mertens che gioca ora sottopunta. Ancora Lozano, dopo l’ingresso di Bakayoko e Mario Rui per Demme e Ghoulam, colpisce il palo l’11 azzurro ad Audero battuto con un tiro rasoterra. Siamo all’ora di gioco ed il Napoli è decisamente più pericoloso e concreto, indovinata la scelta da parte di mister Gattuso di spostare Mertens sulla trequarti. In 22 minuti il Napoli la ribalta, è ancora protagonista Lozano che guadagna prepotentemente il fondo e serve Petagna che la spinge dentro di testa all’altezza del dischetto. Cresce la Sampdoria verso il finale, Gattuso irrobustisce il centrocampo inserendo Lobotka per Zielinski al 76′ di gioco. Il Napoli controlla la partita concedendo poco alla Quagliarella & Co. e nelle poche occasioni per portarsi sul 3-1 l’imprecisione nell’ultimo passaggio ha fatto si che si chiudesse la prima partita allo Stadio Diego Armando Maradona in Serie A sul 2-1 per gli azzurri.

Mario Scala

