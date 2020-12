Napoli-Sampdoria, statistiche del primo tempo: azzurri possesso palla, ma senza concretizzare

Napoli-Sampdoria, le statistiche del primo tempo

Ultime notizie calcio Napoli – Napoli-Sampdoria, le statistiche del primo tempo con i genovesi in vantaggio per 1-0. Brutta prima frazione di gioco per gli azzurri di Rino Gattuso, che hanno dominato nel dato relativo al possesso palla ma che raramente si sono realmente resi pericolosi verso la porta di Audero. Decisivo, in tal senso, l’approccio alla gara degli uomini di Claudio Ranieri, sempre molto compatti dietro e pronti a ripartire in contropiede.

