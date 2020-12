Napoli, Gattuso: “Abbiamo faticato nel primo tempo. Partita vinta coi cambi”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato così a Sky Sport dopo il successo del suo Napoli contro la Sampdoria

“Sapevamo che oggi sarebbe stato faticoso. Chi ha giocato in Europa in settimana ha fatto fatica, come il Dortmund e altre. Sicuramente, in certe partite, la differenza la fa la rosa. Oggi abbiamo cambiato modulo, abbiamo messo due giocatori e la partita è cambiata. Il primo tempo abbiamo giocato malissimo ma nel secondo tempo abbiamo reagito bene, abbiamo tenuto il campo e fatto ciò che dovevamo. Giocare contro Ranieri non è semplice. Le sue squadre son ben organizzate. Sono due linee da quattro con evoluzione, non è un sistema antico. Scoprivamo sempre palla quando volevamo palleggiare, loro l’avevano preparata bene venendoci a pressare. Nella ripresa abbiamo palleggiato bene, con le catene abbiamo lavorato bene e messo in difficoltà la Samp. Sapevamo che c’era da battagliare perché la Sampdoria ti mette in difficoltà”.

L’abbraccio con Petagna dopo il suo gol… Allora i calciatori le vogliono bene?

“A volte mi vogliono bene, a volte hanno la mia foto e mi sputano in faccia. Ma fa parte del mio lavoro. A me piace dire le cose “pane al pane vino al vino” e non portare rancore. Si può sbagliare, ma bisogna andare nella stessa direzione”.

