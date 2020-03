Ufficiale, la FIFA proroga i trasferimenti e i contratti dei calciatori

Le misure adottate dopo il consiglio

L’emergenza del coronavirus ha stravolto il mondo del calcio e non solo. Durante il consgilio della FIFA, presieduto da Gianni Infantino, si è deciso di adottare misure speciali che riguardano calendari, trasferimenti di calciatori e potenziale fondo di sostegno. Ecco quanto comunicato:

CALENDARI – Assicurare che alla fine vengano trovate soluzioni globali appropriate per le competizioni a tutti i livelli, tenendo conto delle esigenze di tutte le parti interessate, mantenendo sempre la salute di tutti i partecipanti come una priorità;

TRASFERIMENTi GIOCATORI – Valutazione della necessità di emendamenti o dispense temporanee ai regolamenti FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori per proteggere i contratti sia per i giocatori che per i club e regolare i periodi di registrazione dei giocatori;

POTENZIALE FONDO DI SOSTEGNO – Valutazione dell’impatto economico affrontato dai vari attori del calcio in ogni continente per analizzare se sarà necessario un fondo di sostegno a livello globale e come in tal caso dovrebbero essere definiti meccanismi di sostegno concreti.

