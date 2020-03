Coronavirus, il bollettino delle 18. +2648 contagi e 475 morti

Le notizie della protezione civile

Come di consueto alle ore 18, la proteizione civile ha diramato il bollettino giornaliero riguardante l’emergenza coronavirus. Ad oggi le persone contagiate dal covid 19 sono 28.710 (+2648 rispetto a ieri), i deceduti aumentano a 2.978 (+475 oggi, di cui 379 soltanto in Lombardia) mentre le persone guarite salgono a 4.025 (+1.084 oggi). Nello specifico per quanto riguarda la regione Campania, alle ore 17 sono stati effettuati 108 tamponi di cui 23 sono risultati positivi. I contagiati totali nella nostra Regione salgono a 577.

