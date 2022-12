Calaiò: “Spalletti sta cercando di far coesistere Raspadori e Osimhen”

Calaiò sul lavoro di Spalletti in Turchia

L’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò, intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Delietta Gol, ha commentato il lavoro svolto da Spalletti nel corso del ritiro in Turchia. Ecco quanto dichiarato:

“Ho avuto degli spifferi dalla Turchia, lì dove il Napoli è stato in ritiro in vista della ripresa del campionato del quattro gennaio. Mi hanno detto che l’allenatore toscano sta cercando di fare coesistere Raspadori e Osimhen. Luciano Spalletti, alla ripresa del campionato, vuole proporre un attacco super, capace di fare addirittura meglio rispetto a quanto si è visto finora sia in campionato che in Champions League. Naturalmente ci deve essere un contesto tattico in grado di sorreggere una coppia di attaccanti così importante. Ma il mister vedrete che riuscirà a centrare anche questo obiettivo”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caiazza sull’esclusione di Adani: “La passione per Messi gli è costata cara”

Inchiesta Juve, Ronaldo torna alla carica e riceve l’ok dai pm per avere i 19mln

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Manovra, attese le proposte di modifica del Governo. Lunedì il voto