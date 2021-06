Hysaj pronto a riabbracciare Sarri: è fatta con la Lazio, cifre e accordo

Hysaj, è fatta con la Lazio: cifre e accordo

Elseid Hysaj, è pronto a riabbracciare Maurizio Sarri, il difensore sarebbe prossimo a diventare il secondo acquisto del mercato estivo della Lazio. Come scrive l’edizione odierna de Il Tempo, l’albanese dovrebbe firmare un contratto di cinque anni con le aquile.

Il quotidiano spiega come l’accordo sia stato trovato con una base da 1.7 milioni di euro a salire per cinque anni con l’aggiunta di eventuali bonus per il jolly che Sarri ha allenato ad Empoli e nel triennio napoletano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: Rrahmani potrebbe crescere molto, deve superare un solo ostacolo

Lazio su Politano, ma il Napoli lo cederà ad una sola condizione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Svizzera al voto su divieto pesticidi e terrorismo