Lazio su Politano, ma il Napoli lo cederà ad una sola condizione

Matteo Politano è nel mirino della Lazio, ma il Napoli potrà lasciarlo partire ad una condizione.

Con l’arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio Matteo Politano è finito nel mirino della Società biancoceleste. Il centrocampista sta diventando sempre più importante per la squadra di Aurelio De Laurentiis, per questo motivo la sua cessione non sarà un gioco da ragazzi.

Il Corriere del Mezzogiorno approfondisce l’argomento:

“È molto richiesto sul mercato. La Lazio di Sarri si è fatta avanti, anche se il Napoli non è disposto a trattare se non con cash e per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.”

