La Stampa – Inchiesta Juve, Ronaldo torna alla carica e riceve l’ok dai pm per avere i 19mln.

Sull’edizione odierna del quotidiano, ci sono delle novità in merito all’inchiesta della Juventus. Secondo quanto riportato, Ronaldo non si è affatto arreso ed è tornato alla carica, riuscendo ad ottenere delle risposte concrete in merito agli atti dell’inchiesta Prisma “per verificare se esistono documenti a riprova del suo credito dalla Juventus”. Questa volta, i pm di Torino, che in un primo momento avevano negato al campione l’accesso, hanno dato l’ok per poter ricevere delle risposte adeguate.

L’intento di Ronaldo, sarebbe chiaro a tutti, quello di far rientrare i suoi 19,5 milioni di euro, che secondo la procura gli deve essere riconosciuta come differimento di quattro mensilità di ingaggio maturate nella stagione 2020/2021. Un debito – «incondizionato» per gli inquirenti e al contrario per la Juve legata all’avverarsi di determinati scenari – stabilito in una carta a lungo segreta, poi ricostruita dai finanzieri di Torino.

