Napoli-Villarreal, ecco dove vedere il match: canale tv e streaming.

Questa sera il Napoli sfiderà il Villareal al Maradona, alle ore 20:30. Ma dove sarà possibile assistere al match? L’amichevole, in vista della pausa Mondiale, sarà visibile in TV e streaming su DAZN e in pay view su Sky, canale 251 al costo di 9,99 euro. La telecronaca del match su DAZN sarà affidata ad Alessandro Iori e Dario Marcolin.

Fonte foto: Instagram @simeonegiovanni

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Futuro Demme: retroscena sulla posizione del Napoli

Napoli, il piano di Spalletti per i giocatori di rientro dal Mondiale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Last Christmas, il cast del film con Emilia Clarke e Emma Thompson