Insigne a quota 99 gol in azzurro, sogna di raggiungere il 100

La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Lorenzo Insigne post Napoli-Fiorentina.

Lorenzo Insigne dopo la doppietta contro la Fiorentina raggiunge quota 99 gol con la maglia del Napoli:

“Sono davvero soddisfatto, perché per me, raggiungere traguardi con questa maglia è un orgoglio, da napoletano. Al di là degli obiettivi e dei risultati, sono contento per la vittoria perché la squadra, in primis, aveva bisogno di un risultato incisivo e che convincesse.

Consapevoli di aver fatto degli errori nelle partite scorse, ce l’abbiamo messa tutta. Ma questo sport è fantastico proprio perché hai la possibilità di riscattarti. Stiamo lavorando davvero tanto per tornare ad essere il Napoli a cui siamo abituati. Non sempre riusciamo a farci valere, ma da capitano dichiaro che ci alleniamo sempre al meglio io e i miei compagni”.

Ora il napoletano punta al suo secondo trofeo da capitano, dopo la vittoria di Coppa Italia avvenuta giugno. Nuovamente contro la Juventus, con cui sogna di realizzare il centesimo gol in azzurro.

