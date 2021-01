Sacchi annienta la Juve: “L’Inter ha fatto bene a destra, ma giocava contro nessuno”

Arrigo Sacchi ha commentato il 2-0 rifilato da Conte a Pirlo nel derby d’Italia

Arrigo Sacchi ospite de La Domenica Sportiva ha commentato ieri sera il 2-0 nel derby d’Italia, Inter-Juventus.

“L’Inter è alla ricerca di una continuità, quella che aveva la Juventus. Ha fatto benissimo a destra, ma giocava contro nessuno. E non bisogna dare colpe a Pirlo: la cosa peggiore per un allenatore è avere una squadra che non abbia una fortissima motivazione, non abbia entusiasmo.

Ieri l’Inter, non facendo grandissime cose, poteva fare addirittura una goleada. È una vittoria importante, ha vinto con merito ed è una vittoria nobile: ti fa pensare di essere più bravo. Però attenzione alla presunzione: l’Inter è in costruzione e può fare di più”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Zerbi: “Il campo è in pessime condizione”. Scatta l’allarme per la Supercoppa di mercoledì!

Il match tra Napoli e Fiorentina sancisce due record in casa azzurra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola, Cts: nessun rinvio, scuola può tornare in presenza