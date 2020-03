Napoli, Jovic adesso rischia: “Se violerà nuovamente la quarantena, verrà arrestato”

Nelle ultime ore Luka Jovic è tornato sotto la luce dei riflettori, ma non per meriti calcistici. Il centravanti del Real Madrid, seguito anche da Napoli per il prossimo mercato, è stato denunciato per non aver rispettato l’obbligo di autoisolamento, misura precauzionale imposta dal suo paese per i rientranti dall’estero.

Ad ammonire l’ex Eintracht ci ha pensato addirittura il presidente serbo, Aleksandar Vucic: “Se dovesse lasciare il suo appartamento, verrà arrestato. Penso che si stia rammaricando di ciò che ha fatto, ma gli chiarirò che la vita della nostra gente è più importante dei suoi milioni”.

Questo il messaggio sui social da parte dell’attaccante: “Prima di tutto, mi dispiace molto di essere l’argomento principale in questi giorni, e mi dispiace che sia costantemente scritto su di me e non sui principali protagonisti nella lotta contro questa crisi, che sono i medici e tutti coloro che lavorano nel settore sanitario. A Madrid il mio test Covid-19 è stato negativo. Così ho deciso di recarmi in Serbia, per aiutare e sostenere la nostra gente, oltre ad essere vicino alla mia famiglia, con il permesso del mio club. Quando sono arrivato in Serbia, mi hanno fatto nuovamente il test ed è risultato negativo. Mi dispiace molto che alcune persone non abbiano svolto il loro lavoro in modo professionale e non mi abbiano dato istruzioni specifiche su come comportarmi durante il mio isolamento. In Spagna è permesso andare a comprare o comprare prodotti in farmacia, cosa che non accade qui. Chiedo scusa a tutti se in qualche modo ho ferito o messo pericolo per qualcuno. Spero che insieme possiamo superare tutto questo”.

