Rinnovi, in arrivo le firme di Mario Rui e Di Lorenzo. L’agente conferma

Di Lorenzo e Mario Rui vicini al rinnovo

Il Napoli continua a portare avanti il lavoro riguardante i rinnovi contrattuali. Notizia di oggi, sarebbe molto vicina la firma sul prolungamento contrattuale per Mario Rui e Di Lorenzo. A confermarlo è il loro agente, Mario Giuffredi, che è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Incontro per il rinnovo? In realtà c’è stato giovedì scorso, sia per lui che per Di Lorenzo. Mancano dei dettagli ma in linea di massima abbiamo trovato l’accordo per prolungare i contratti dei due calciatori. Si tratta di limare i dettagli e procedere. De Laurentiis ha dimostrato di essere un signore e di riconoscere quello che i giocatori fanno in campo”.

