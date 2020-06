Prandelli: “Atalanta-Napoli, che partita. Gli azzurri hanno trovato l’equilibrio”

Cesare Prandelli parla del prossimo impegno del Napoli

Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale italiana, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Centro del suo intervento il nuovo equilibrio tattico del centrocampo azzurro, poi parla anche della sfida contro l’Atalanta. Ecco quanto dichiarato:

“Tante volte basta un calciatore funzionale al progetto tecnico. Al Napoli mancava un equilibratore, il problema all’inizio era proprio questa spaccatura tra reparti. Giocatori che danno i tempi di gioco sono fondamentali. Le direttive dell’allenatore, poi, sono determinanti per far funzionare il sistema. Atalanta-Napoli? I numeri vanno letti sempre dopo le partite. Questa è una partita da vedere, da godere, perché si tratta di due squadre che hanno una mentalità vincente. Sarà una goduria per tutti gli sportivi. Affrontare l’Atalanta in questo momento è molto complicato. E’ l’unica squadra che alla ripresa del campionato non ha cambiato i ritmi, sono sempre gli stessi. Questo perché con Gasperini hanno acquisito una gran cultura del lavoro, è una squadra che lavora tanto per avere questa intensità. Ma con l’equilibrio trovato dal Napoli sarà una gran bella partita”.

