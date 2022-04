Caso Suarez, plusvalenze e Superlega, Agnelli: “Esigiamo rispetto”

Caso Suarez, plusvalenze e Superlega: le parole di Agnelli

Caso Suarez, plusvalenze e Superlega, Andrea Agnelli presidente della Juventus commenta la situazione all’evento Il Foglio a San Siro a Milano:

“E’ stato un anno complicato ma così noi abbiamo rispetto degli inquirenti, esigiamo altrettanto. Siamo fiduciosi affinché l’operato sia stato corretto, siamo quotati in borsa, abbiamo revisori esterni. C’è da vedere come certe notizie vengono commentate in alcuni momenti e in altri”.

