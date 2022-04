FOTO – Raiola commenta sui social la notizia della ‘sua morte’: il Tweet

Raiola commenta sui social la notizia riguardo la sua morte

Calcio – Mino Raiola commenta sui social la notizia riguardo la sua morte. Di seguito il Tweet :

“Aggiorno sul mio stato di salute attuale per chi se lo chiede: sono incazzato perché per la seconda volta in 4 mesi mi uccidono. Sono anche in grado di resuscitare”.

