Napoli, report allenamento: Demme recuperato

La SSC Napoli ha pubblicato anche oggi il report della seduta di allenamento presso il Konami Training Center.

Il Napoli continua con le sedute quotidiane di allenamento in vista della sfida contro la Cremonese. La SSC Napoli h fatto sapere ciò che è avvenuto durante la mattinata. Il centrocampista Diego Demme ha recuperato del tutto svolgendo l’intera seduta di allenamento co l resto della squadra. Tanguy Ndombele invece non ha preso parte alla seduta per un permesso familiare.

Di seguito il report:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domani allo Stadio Maradona per la 22esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica e parrita a campo ridotto. Chiusura di sessione dedicata ad esercitazioni su calci piazzati. Demme ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ndombele non si è allenato per un permesso familiare.”

📌 Report allenamento https://t.co/iMF8duImSg — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 11, 2023

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Victor Osimhen miglior giocatore del mese di gennaio

Napoli-Cremonese: la probabile formazione di Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Si fingono poliziotti, fermano auto e mettono a segno rapina