Spalletti, arriva l’interesse da parte del Real Madrid

Secondo Emanuele Cammaroto ci sarebbe un interesse nei confronti di Luciano Spalletti da parte del Real Madrid.

Il giornalista ed esperto di calciomercato Emanuele Cammaroto ha riportato una notizia relativa al tecnico del Napoli Luciano Spalletti, in particolare ad un interesse da parte del Real Madrid.

Ecco quanto ha riportato su Napoli Magazine:

“Mi risulta per certo che a Spalletti stiano pensando alcuni top club europei e per esattezza si registrano segnali su due fronti: il Psg ci pensa se dovesse saltare Galtier, che potrebbe essere messo da parte se dovesse anche lui fallire l’obiettivo Champions League. Ma soprattutto – ed è questa la notizia che possiamo dare – mi arrivano spifferi sul gradimento di Florentino Perez per Spalletti. Perez sa che il Real ha vinto in passato con Fabio Capello, poi sono arrivati i successi nella sua presidenza con Carlo Ancelotti, ha trattato Antonio Conte e Max Allegri.”

