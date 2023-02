Napoli, il gesto straordinario del difensore Kim Min-Jae

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae è stato autore di un bellissimo gesto nei confronti delle popolazioni recentemente colpite dal terremoto.

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae avrebbe donato circa 70.000 euro alle popolazioni colpite dal terremoto. Tale donazione, come si legge dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe destinata ai più piccoli.

Ecco quanto riportato in merito:

“In Corea ne parlano tutti. I giornali nel dettaglio raccontano del suo gesto. Kim Min-Jae ha donato 100 milioni di won a seguito del terribile terremoto che ha messo in ginocchio la Turchia e la Siria e per il quale con un video messaggio si è espresso anche Luciano Spalletti. Il difensore del Napoli ha preso una decisione sentita legata ai suoi trascorsi professionali. Kim, infatti, ha giocato lo scorso anno al Fenerbahce e in Turchia ha ancora tanti amici. La sua donazione, pari a circa 70mila euro, è destinata ai più piccoli. Una cifra importante, un gesto lodevole, dal profondo significato umano.”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Victor Osimhen miglior giocatore del mese di gennaio

Napoli-Cremonese: la probabile formazione di Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Si fingono poliziotti, fermano auto e mettono a segno rapina