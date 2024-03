Corriere dello Sport – Accardi in pole, ma spuntano altri profili: da Massara a Polito

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro della dirigenza del Napoli. Pietro Accardi dell’Empoli è in pole per sostituire Meluso. Tuttavia, non è il solo nome a stuzzicare la mente di De Laurentiis: “Sean Sogliano, 53 anni, direttore del Verona ed ex difensore del Napoli nel 2003-2004. Frederic Massara, 55 anni, e Ciro Polito, 44 anni e ds del Bari di Adl dal 2021, le altre idee”.

