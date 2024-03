X – UFFICIALE – Piotr Zielinski tra i convocati della Polonia

Ufficiale, tra i giocatori in Italia, anche Piotr Zielinski fa parte dei convocati. Il CT della Polonia, Michal Probierz, ha deciso di chiamare anche il centrocampista del Napoli per la sfida contro l’Estonia, valida per gli spareggi, necessari per accedere al prossimo europeo. La prossima settimana le partenze, ecco la lista rilasciata dal profilo social:

🆕 POWOŁANIA! Selekcjoner Michał Probierz ogłosił listę powołanych zawodników na marcowe zgrupowanie. 🇵🇱 ⤵ pic.twitter.com/KFivfTddDD — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 14, 2024

Fonte foto in evidenza — () Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conte tentato dall’idea Napoli, ma nessuna decisione è presa

Sudakov, l’agente: “Il Napoli sarebbe tra le migliori soluzioni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

UFFICIALE – Lazio, l’intero staff di Sarri si dimette: il comunicato