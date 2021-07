Calciomercato: il Napoli chiede 8 milioni per Tutino, il Parma vuole chiudere a meno di 6

I ducali vogliono l’attaccante di proprietà del Napoli

Il Mattino nella sua edizione odierna parla del mercato in uscita in casa Napoli. Continua la trattativa tra gli azzurri ed il Parma per Gennaro Tutino, la richiesta dei partenopei è di 8 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dai ducali che vogliono chiudere per meno di 6 milioni.

