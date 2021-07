Maradona, domani ci sarà una mostra in suo onore: invitato De Laurentiis

Nella giornata di domani verrà inaugurata una mostra dedicata a Diego Armando Maradona.

Domani mattina alle ore 11, il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese inaugurerà una mostra in onore Diego Armando Maradona. Il titolo sarà: “Diego Armando Maradona: il riscatto di una città attraverso lo sport”, mentre il luogo in cui avverrà il tutto sarà il centro commerciale Jambo1, situato in provincia di Caserta. La mostra sarà aperta fino al prossimo 31 dicembre.

Fino a tale data chiunque ha la possibilità di recarsi presso il centro commerciale ed ammirare la storia di Diego Armando Maradona. È proprio questo il tema principale della mostra, raccontato attraverso 134 scatti di Sergio Siano, fotoreporter de Il Mattino. Le foto mostrano ovviamente anche la sua storia calcistica. Tra gli invitati alla mostra c’è anche il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Barella su Jorginho: “Sbaglia poche volte, è un vero fenomeno”

Coppa America, Ospina trascina la Colombia in semifinale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Brasile: decine di migliaia in piazza contro Bolsonaro