La Gazzetta dello Sport – Maxime apre al Napoli! ADL non ha ancora affondato il colpo: ecco perché.

Maxime Lopez ha aperto al Napoli: il giocatore è disposto ad approdare in azzurro. Aurelio De Laurentiis, però, non ha ancora affondato il colpo perché quando si tratta del Sassuolo, sa bene che la trattativa deve essere chiusa velocemente. Intanto il patron è in allerta, dovrà solo decidere quale sarà il momento giusto. L’esperienza con Giacomo Raspadori insegna.

