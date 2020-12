Ultim’ora – Pisacane, ag. Insigne: “Rinnovo col Napoli? I matrimoni si fanno in due”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è tornato a parlare del rinnovo contrattuale del giocatore partenopeo

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto a “Radio Punto Nuovo” per parlare del rinnovo contrattuale, in scadenza nel 2022, del proprio assistito:

“A fine stagione capiremo cosa fare: ci siederemo a tavola con il Napoli, i matrimoni si fanno in due. Non voglio andare oltre a parlare della questione contratto. Le parole di Gattuso sul sorriso sono state travisate: sorride tanto e spesso, sta benissimo. Gol alla Maradona? Sta bene, non credo sia il miglior Insigne di sempre, il miglior Lorenzo sarà quello che verrà, ha ancora tantissimo da dare”.

