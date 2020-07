VIDEO – “L’Italia non è razzista”. Lite tra Iannicelli e Chiariello in diretta

Scontro tra Iannicelli e Chiariello sul tema razzismo

Nel corso della trasmissione televisiva Campania Sport, i due giornalisti hanno avuto un’accesa discussione. Tema il razzismo in Italia, ecco quanto dichiarato:

“Osimhen ha raccontato a Koulibaly delle sue perplessità sul tema razzismo in Italia“, questa la frase di Chiariello. Iannicelli ha replicato: “L’Italia non è un paese razzista, è una cosa che non esiste ne in cielo, ne in terra. Ci sono insulti reciproci tra napoletani e nordisti. Sono cose di scostumatezza. Il razzismo è qualcosa di serio, che non si può ridurre a qualcosa di iconico”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Barcellona, Bartomeu: “Siamo sempre noi i favoriti”

Juventus-Sampdoria, streaming e tv: dove vedere la 36a giornata di Serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il commovente ricordo di Ryan Dorsey, ex di Naya Rivera: “Non ci sono parole per questo vuoto”